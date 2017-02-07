Глава ЦИК обсудит подготовку к выборам с лидерами парламентских партий

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова начала серию встреч с лидерами парламентских партий. Основная тема — подготовка к единому дню голосования 2017 года. Первым в ЦИК был приглашен председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Как рассказали «Известиям» в Центризбиркоме РФ, вопрос о том, в какой последовательности и в какие дни пройдут другие встречи, пока остается открытым и зависит от «совпадений графиков».

По словам главы ЦИК, с Владимиром Жириновским они обсудили ряд серьезных вопросов о взаимодействии, договорились сообща решать возникающие проблемы. Прежде всего, отметила Элла Памфилова, начать нужно с серьезного обучения наблюдателей.

— Мы заинтересованы в том, чтобы было максимальное количество наблюдателей. Чтобы от ЛДПР были наблюдатели на всех участках, — сказала она.

Владимир Жириновский, в свою очередь, напомнил, что у ЛДПР большой опыт участия в выборах и партия не меньше Центризбиркома заинтересована в качестве проведения предстоящей президентской кампании.

— Мы за то, чтобы было больше оргтехники, а граждане всё знали, участвовали в выборах и были с ними согласны, — сказал он.

Жириновский также предложил создать единую вертикаль избиркомов, с единым пониманием законов. Это, по его словам, поможет избежать давления на членов избирательных комиссий всех уровней.

— Мы одна команда. Пускай побеждает сильнейший. И так, чтобы не было политического допинга, — уточнил лидер ЛДПР.

— Надо продумать все детали, чтобы повысить доверие людей к избирательной системе. Мелочей здесь нет, — отметила Памфилова.

Подводя итоги встречи, Владимир Жириновский указал, что у ЛДПР складываются хорошие отношения с новым составом ЦИК.

— Нам есть с чем сравнивать. Это наши лучшие отношения с ведомством, — резюмировал политик.