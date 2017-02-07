Федор Конюхов вылетел из Рыбинска на самом большом аэростате

Известный путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло успешно вылетели на самом большом в мире тепловом аэростате с аэродрома Южный в Рыбинске Ярославской области.



Воздухоплаватели намерены побить мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета воздушном шаре. Для этого им необходимо пробыть в воздухе около 52 часов, сообщает ИА «Ярновости».

О том, где финиширует экспедиция, пока неизвестно. По предварительным расчетам, это произойдет в Тамбовской области. На протяжении всего пути за аэростатом по земле будет следовать группа сопровождения.



Федор Конюхов — первый россиянин, побывавший на всех семи высочайших вершинах мира, на Южном и Северном полюсах. На его счету несколько мировых рекордов. Он в одиночку пересек Тихий океан на гребной лодке с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут. Российский путешественник стал также первым в истории воздухоплавателем, сумевшим совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре с первой попытки.

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