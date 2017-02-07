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На Магадане может появиться новый заказник

Местные активисты предлагают запретить охоту и рыбалку на участке «Ойринский»

Представители Общественной палаты Магаданской области направили региональным властям инициативу создать на участке «Ойринский» заказник регионального значения.

В нем должны быть запрещены все виды деятельности, за исключением научных изысканий и регулирования численности обитателей.

Как говорится в обращении общественников к губернатору Владимиру Печеному, на территории Дальнего Востока остро стоит вопрос браконьерства рыбы лососевых сортов, и ситуация не улучшается.

А в бассейне реки Ойра встречается редкий вид - Голец Леванидова. Он возвращается осенью в реки на нерест и зимовку, и там происходит его неограниченный вылов.

Авторы инициативы отмечают, что в границы предполагаемого заказника не будут включены традиционные места охоты. А значит, интересы законопослушных охотников не пострадают, передает ИА MagadanMedia.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

На Магадане может появиться новый заказник

Местные активисты предлагают запретить охоту и рыбалку на участке «Ойринский»

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