На Магадане может появиться новый заказник

Представители Общественной палаты Магаданской области направили региональным властям инициативу создать на участке «Ойринский» заказник регионального значения.



В нем должны быть запрещены все виды деятельности, за исключением научных изысканий и регулирования численности обитателей.

Как говорится в обращении общественников к губернатору Владимиру Печеному, на территории Дальнего Востока остро стоит вопрос браконьерства рыбы лососевых сортов, и ситуация не улучшается.



А в бассейне реки Ойра встречается редкий вид - Голец Леванидова. Он возвращается осенью в реки на нерест и зимовку, и там происходит его неограниченный вылов.

Авторы инициативы отмечают, что в границы предполагаемого заказника не будут включены традиционные места охоты. А значит, интересы законопослушных охотников не пострадают, передает ИА MagadanMedia.