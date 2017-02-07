Доля отечественных сыров на российских прилавках достигла 75%

Доля сыров отечественного производства в российских магазинах в 2016 году достигла 75%, есть перспективы роста до 90%.

Об этом на съезде производителей молока сообщил глава Минсельхоза России Александр Ткачев.

По словам министра, российские производители успешно заместили иностранных на рынке сыров и в дальнейшем будут наращивать свою долю.

«Если сыр раньше был по композиции импортным, то сейчас доминирует российский производитель. У нас на учете 10 крупнейших сырозаводов, и, конечно, я ожидаю, что наша доля вырастет до 90%», — цитирует Ткачева ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия должна в течение пяти-семи лет «перевооружить» молочную отрасль по примеру Белоруссии.

Министр также заявил, что Россия должна к 2020 году увеличить производство молока до 36 млн т в год.

По его словам, для достижения таких показателей и выхода на самообеспеченность необходимо, чтобы темпы производства молока достигали 5-7% в год.

