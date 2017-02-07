Китаянка родила ребенка из замороженного 16 лет назад эмбриона

В Китае женщина родила здорового малыша после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которую прошла в прошлом году. 46-летняя жительница китайской провинции Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая.

Роды прошли в первой клинике при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу в начале февраля. Малыш родился абсолютно здоровым. Известно, что это уже второй ребенок женщины, который родился после процедуры ЭКО. Первый сын у нее родился в 2000 году. В том же году эмбрионы заморозили, и

второй малыш появился на свет из той же группы эмбрионов, откуда для ЭКО был взят эмбрион ее первого сына. Как сообщает сайт НТВ.Ru, по мнению врачей, и женщина, и новорожденный чувствуют себя хорошо.