Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Песков: дата встречи Путина и Лукашенко еще не определена

По словам пресс-секретаря президента России, пока не удалось согласовать сроки проведения мероприятия с учетом графиков лидеров двух стран

Дата проведения заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства Россия–Белоруссия пока неизвестна, поскольку Москва и Минск еще не согласовали встречи с учетом графиков лидеров двух стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, до сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет», — отметил пресс-секретарь Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее «Известия» сообщили, что встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться в первой половине февраля в ходе заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, которое должно пройти в Москве. В повестке встречи двух президентов стоит вопрос энергетического сотрудничества между странами.

Читайте также:

Пограничная зона между Россией и Белоруссией: что важно знать

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Песков: дата встречи Путина и Лукашенко еще не определена

По словам пресс-секретаря президента России, пока не удалось согласовать сроки проведения мероприятия с учетом графиков лидеров двух стран

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке