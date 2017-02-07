Песков: дата встречи Путина и Лукашенко еще не определена

Дата проведения заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства Россия–Белоруссия пока неизвестна, поскольку Москва и Минск еще не согласовали встречи с учетом графиков лидеров двух стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, до сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет», — отметил пресс-секретарь Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее «Известия» сообщили, что встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться в первой половине февраля в ходе заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, которое должно пройти в Москве. В повестке встречи двух президентов стоит вопрос энергетического сотрудничества между странами.