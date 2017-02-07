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Песков попросил не выдергивать из контекста слова Райкина о России

Художественный руководитель театра «Сатирикон» употребил выражение «некрофильское государство»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не выдергивать из контекста слова художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина о России.

Накануне во время выступления в филармонии имени Шостаковича в Санкт-Петербурге Райкин вспомнил о трагических судьбах русских поэтов — Гумилева, Цветаевой, Маяковского, Мандельштама, Бродского и других. Режиссер считает, что выдающихся авторов в России «вытравливали» до тех пор, пока они не умирали.

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — заявил режиссер.

Представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Райкина заявил, что это «была целая фраза, в которую вкладывался другой смысл».

«Может быть, это <…> не совсем благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом. Поэтому я здесь призываю не выдергивать из контекста», — сказал Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Песков попросил не выдергивать из контекста слова Райкина о России

Песков попросил не выдергивать из контекста слова Райкина о РоссииХудожественный руководитель театра «Сатирикон» употребил выражение «некрофильское государство»

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