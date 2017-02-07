Эдгард Запашный пошел на мировую

В Басманном суде Москвы мировым соглашением завершились слушания по иску Большого московского цирка и его директора Эдгарда Запашного к актеру Валерию Николаеву о взыскании 2,5 млн рублей. Эдгард Запашный еще в октябре 2016 года подал в суд на актера за несправедливые, по его мнению, обвинения в жестоком обращении с животными.

В июне 2016 года актер Валерий Николаев нелицеприятно отозвался о Большом Московском цирке. В программе «Прямой эфир» канала «Россия-1» он заявил, что хищники у Эдгарда Запашного работают в антисанитарных условия и к ним относятся неподобающим образом. По словам Валерия Николаева, из-за неправильного содержания животных в здании цирка плохо пахнет. Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный потребовал через суд, чтобы Николаев дал официальное опровержение своих слов, так как они наносят урон не только его чести и достоинству, но и деловой репутации цирка.

В качестве компенсации морального ущерба Эдгард Запашный указал серьезную сумму — 2,5 млн рублей. Кроме того, Валерий Николаев должен был оплатить судебные издержки —80 тыс. рублей.

В качестве третьей стороны к процессу было привлечено ООО «Новая компания авангард плюс» — она отвечала за производство скандальной программы.

В ходе процесса Валерий Николаев заявил, что он обвинил дрессировщика в жестоком обращении с животными, не подумав.

— Я сделал много ошибок и действительно сожалею, — заявил актер.

Адвокат Николаева Иван Дворовенко разъяснил слова своего подзащитного.



— Валерий просто хотел сказать, что животные содержатся в неестественных для них условиях, — заявил «Известиям» адвокат. — Естественные условия для хищников — лес или степь. Мой подзащитный имел в виду только это. Ведь в цирке или в зоопарке животные изначально не жили.

Во вторник в Басманный суд пришел актер Валерий Николаев с адвокатом Иваном Дворовенко. Интересы Эдгарда Запашного представляла юрист цирка Ольга Смирнова. Эдгард Запашный, как оказалось, находится в Германии, где ему в одной из клиник сделали операцию. Эту информацию «Известиям» подтвердила Ольга Смирнова.

— Мы просили время на прошлом заседании для подписания мирового соглашения, и мы его заключили. Прошу ознакомиться и рассмотреть его, — в начале заседания обратилась Ольга Смирнова к судье Галине Грабовской.

Адвокат Иван Дворовенко подтвердил, что его подзащитный ознакомился с документом.



— Да, я знаком и согласен с условиями мирового соглашения, — заявил судье Валерий Николаев. Представитель третьей стороны тоже не возражал против условий соглашения.



После перерыва в заседании судья Галина Грабовская зачитала условия мирового соглашения. В документе указано, что Валерий Николаев должен компенсировать в течение трех месяцев судебные издержки. Сумма набежала приличная — чуть больше 84 тыс. рублей. Из них: 60 тыс. — за услуги адвокатов, 18 тыс. — за нотариальные услуги, 6 тыс. рублей составила госпошлина. Валерий Николаев также обязуется в течение 15 календарных дней после решения суда направить письменные извинения в Большой московский цирк и Запашному.



В письме Валерий Николаев должен будет написать, что он сожалеет о том, что в телепрограмме привел неверную информацию. И сделано это было не из злого умысла, так как актер не имел намерения задеть интересы цирка и лично Запашного.

— Я рад, что мы заключили соглашение, — рассказал «Известиям» Валерий Николаев. — Это было совместное решение — теперь конфликт разрешен. Я выполню всё, что обещал в суде.

— Мы довольны результатом, — заявила после заседания Ольга Смирнова. — Иск подавался не для того чтобы заработать, а чтобы восстановить справедливость.