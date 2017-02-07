Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО

В Кремле негативно относятся к возможному продолжению расширения НАТО на восток Европы.



«В любом случае, если абстрагироваться от каких-то сообщений СМИ и заявлений, отношение Российской Федерации к дальнейшей экспансии НАТО на Восток хорошо известно — это отношение негативное», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Он также добавил, что не хотел бы комментировать сообщения, появившиеся в СМИ.



«Каких-либо слов (Майкла) Флинна (советник президента США по национальной безопасности) мы не слышали на этот счет. Официальных заявлений не было», — подчеркнул Песков.

