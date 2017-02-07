Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Врио главы Бурятии стал чиновник Минтранса Алексей Цыденов

Ранее он занимал должность замруководителя транспортного ведомства

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Президент России Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности главы Бурятии 40-летнего Алексея Цыденова. Ранее он занимал пост замглавы Минтранса России.

Этим же указом Путин принял отставку прежнего главы региона Вячеслава Наговицына.

Цыденов занимал пост замминистра транспорта с июня 2012 года. С декабря 2011 года он возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С 2009 по 2011 годы был замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. В 2006-2009 годах Цыденов работал заместителем директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса. С 2004 года по 2006 год он был гендиректором ОАО «Дальневосточная транспортная группа» в Хабаровске. С 1998 по 2002 годы Цыденов занимал руководящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта.

Читайте также:

Глава Бурятии заявил о досрочном прекращении полномочий

Наговицын назвал решение о своей отставке обдуманным шагом

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Врио главы Бурятии стал чиновник Минтранса Алексей Цыденов

Врио главы Бурятии стал чиновник Минтранса Алексей ЦыденовРанее он занимал должность замруководителя транспортного ведомства

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке