Врио главы Бурятии стал чиновник Минтранса Алексей Цыденов

Президент России Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности главы Бурятии 40-летнего Алексея Цыденова. Ранее он занимал пост замглавы Минтранса России.



Этим же указом Путин принял отставку прежнего главы региона Вячеслава Наговицына.

Цыденов занимал пост замминистра транспорта с июня 2012 года. С декабря 2011 года он возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С 2009 по 2011 годы был замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. В 2006-2009 годах Цыденов работал заместителем директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса. С 2004 года по 2006 год он был гендиректором ОАО «Дальневосточная транспортная группа» в Хабаровске. С 1998 по 2002 годы Цыденов занимал руководящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта.