В Брянской области уменьшился уровень подростковой преступности

Уровень подростковой преступности в Брянской области по итогам 2016 года упал почти на 5%. Было совершено 326 преступлений. Сократилось число грабежей, разбойных нападений и краж с участием несовершеннолетних, пишет NASHBRYANSK.RU.

При этом количество правонарушений, допущенных в отношении людей младше 18 лет, выросло почти на 29% и составило более 6 тыс. Почти 1,4 тыс. человек были привлечены к дисциплинарной ответственности и более 500 — к административной.

В прошлом году были зафиксированы нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также об охране их жизни, здоровья, труда и занятости. Также областная прокуратура занималась восстановлением прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.