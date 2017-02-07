Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Брянской области уменьшился уровень подростковой преступности

При этом выросло число правонарушений в отношении несовершеннолетних

Уровень подростковой преступности в Брянской области по итогам 2016 года упал почти на 5%. Было совершено 326 преступлений. Сократилось число грабежей, разбойных нападений и краж с участием несовершеннолетних, пишет NASHBRYANSK.RU.

При этом количество правонарушений, допущенных в отношении людей младше 18 лет, выросло почти на 29% и составило более 6 тыс. Почти 1,4 тыс. человек были привлечены к дисциплинарной ответственности и более 500 — к административной. 

В прошлом году были зафиксированы нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также об охране их жизни, здоровья, труда и занятости. Также областная прокуратура занималась восстановлением прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Брянской области уменьшился уровень подростковой преступности

При этом выросло число правонарушений в отношении несовершеннолетних

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке