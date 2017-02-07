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Лавров: мы поможем Кабулу с поставками и ремонтом военной техники

Глава МИД РФ провел переговоры с министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани

Россия готова продолжать помогать Афганистану поддержку в поставках и ремонте военной техники и оборудования.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своим афганским коллегой Салахуддином Раббани.

Глава МИД РФ заявил, что Москва подтверждает готовность и дальше помогать Афганистану, оказывая содействие в поставках и ремонте военной техники и оборудования, так как российская сторона располагает необходимыми возможностями и соглашениями, передает «Федеральное агентство новостей».

Лавров также добавил, что Москва поможет Кабулу и в подготовке национальных кадров по военным и гражданским специализациям.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Лавров: мы поможем Кабулу с поставками и ремонтом военной техники

Глава МИД РФ провел переговоры с министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани

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