Лавров: мы поможем Кабулу с поставками и ремонтом военной техники

Россия готова продолжать помогать Афганистану поддержку в поставках и ремонте военной техники и оборудования.



Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своим афганским коллегой Салахуддином Раббани.



Глава МИД РФ заявил, что Москва подтверждает готовность и дальше помогать Афганистану, оказывая содействие в поставках и ремонте военной техники и оборудования, так как российская сторона располагает необходимыми возможностями и соглашениями, передает «Федеральное агентство новостей».



Лавров также добавил, что Москва поможет Кабулу и в подготовке национальных кадров по военным и гражданским специализациям.

