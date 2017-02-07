ДТП с машиной «скорой помощи» произошло в Жигулевске

Машина «скорой помощи» попала в ДТП в Самаре. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло в понедельник, 6 февраля, на Молодежном проспекте. Водитель автомобиля «Subaru», следуя со стороны Станционной улицы в направлении улицы Комсомольской, не пропустил на перекрестке карету скорой помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора, и допустил столкновение с автомобилем неотложки. В результате аварии пострадали четыре человека, с различными травмами их доставили в больницу. Одна из пострадавших госпитализирована, остальным рекомендовано амбулаторное лечение, передает «Волга Ньюс.рф».

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители автомобилей находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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