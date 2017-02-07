Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

ДТП с машиной «скорой помощи» произошло в Жигулевске

В результате аварии пострадали четыре человека

Машина «скорой помощи» попала в ДТП в Самаре. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло в понедельник, 6 февраля, на Молодежном проспекте. Водитель автомобиля «Subaru», следуя со стороны Станционной улицы в направлении улицы Комсомольской, не пропустил на перекрестке карету скорой помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора, и допустил столкновение с автомобилем неотложки. В результате аварии пострадали четыре человека, с различными травмами их доставили в больницу. Одна из пострадавших госпитализирована, остальным рекомендовано амбулаторное лечение, передает «Волга Ньюс.рф».

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители автомобилей находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Читайте также:

ДТП с машиной скорой помощи произошло в Магадане

В Рязани произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Машина скорой помощи попала в ДТП под Красноярском

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

ДТП с машиной «скорой помощи» произошло в Жигулевске

В результате аварии пострадали четыре человека

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке