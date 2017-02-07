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Вторник,
7 февраля
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Тимошенко: Трамп понимает ситуацию на Украине

Экс-премьер страны рассказала о короткой встрече с американским лидером

Лидер украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что американский президент Дональд Трамп хорошо понимает ситуацию на Украине и в Донбассе, а также пообещал оказать Киеву свою поддержку.

Тимошенко осталась довольна своей короткой встречей с американским лидером и «другими первыми лицами этого государства».

«Президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины», — цитирует «Интерфакс» слова Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» также заявила, что обращалась с предложением усилить санкции в отношении России к представителям американской правящей элиты. По мнению Тимошенко, усиление санкций необходимо, поскольку за три года действия они «не заставили отступить».

Также экс-премьер Украины обратилась к властям США с просьбой предоставить Киеву вооружение согласно Будапештскому меморандуму гарантии, сообщает телеканал «360».

Ранее «Известия» сообщали, что Дональд Трамп еще только намерен разобраться в ситуации в Донбассе.

«Мы не знаем достоверно о том, что там происходит», — признался американский лидер. Он также заявил, что у него нет информации о том, подконтрольны ли силы ополчения на востоке Украины Москве или нет.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Тимошенко: Трамп понимает ситуацию на Украине

Экс-премьер страны рассказала о короткой встрече с американским лидером

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