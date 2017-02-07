Захарченко: «мы находимся в состоянии войны с Украиной»

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил во вторник, что ДНР находится в состоянии войны с Киевом, однако действующее украинское руководство, по его мнению, не пойдет на введение военного положения.

«Если они отменят АТО и введут военное положение, то лишатся кредитов, которые им дают. Думаю, они не пойдут на это», — приводит «Интерфакс» слова главы ДНР.

При этом он отметил, что возможное решение властей Украины ввести военное положение в регионе не будет иметь большого значения для самопровозглашенной республики.

«Нам без разницы, мы находимся в состоянии войны с Украиной», — отметил Александр Захарченко.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин не исключил введение военного положения на востоке страны при ухудшении ситуации с безопасностью.