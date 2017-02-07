Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Захарченко: «мы находимся в состоянии войны с Украиной»

Лидер ДНР прокомментировал планы украинского внешнеполитического ведомства ввести военное положение на востоке страны

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил во вторник, что ДНР находится в состоянии войны с Киевом, однако действующее украинское руководство, по его мнению, не пойдет на введение военного положения.

«Если они отменят АТО и введут военное положение, то лишатся кредитов, которые им дают. Думаю, они не пойдут на это», — приводит «Интерфакс» слова главы ДНР.

При этом он отметил, что возможное решение властей Украины ввести военное положение в регионе не будет иметь большого значения для самопровозглашенной республики.

«Нам без разницы, мы находимся в состоянии войны с Украиной», — отметил Александр Захарченко.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин не исключил введение военного положения на востоке страны при ухудшении ситуации с безопасностью.

Читайте также:

Трамп: «Мы разберемся в ситуации в Донбассе»

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Захарченко: «мы находимся в состоянии войны с Украиной»

Лидер ДНР прокомментировал планы украинского внешнеполитического ведомства ввести военное положение на востоке страны

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке