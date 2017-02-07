Житель Воронежа совершил ограбление с помощью муляжа оружия

Житель Воронежа совершил ограбление при помощи муляжа оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Инцидент произошел в конце января текущего года. Злоумышленник напал на продавца одного из местных магазинов и похитил мобильный телефон и золотое украшение. На допросе преступник признался, что соорудил «оружие» из подручных средств, передает РИА «Воронеж».

По данному факту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.



В настоящий момент полицейские выясняют причастность мужчины к аналогичным преступлениям.