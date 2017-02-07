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Житель Воронежа совершил ограбление с помощью муляжа оружия

Злоумышленник напал на продавца магазина, похитив мобильный телефон и золотое украшение

Житель Воронежа совершил ограбление при помощи муляжа оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Инцидент произошел в конце января текущего года. Злоумышленник напал на продавца одного из местных магазинов и похитил мобильный телефон и золотое украшение. На допросе преступник признался, что соорудил «оружие» из подручных средств, передает РИА «Воронеж».

По данному факту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В настоящий момент полицейские выясняют причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Житель Воронежа совершил ограбление с помощью муляжа оружия

Злоумышленник напал на продавца магазина, похитив мобильный телефон и золотое украшение

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