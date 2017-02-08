Танцы в ближнем пространстве

12 февраля на сцене Театрального центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ) открывается III Фестиваль особого театра «Протеатр. Международные встречи». Цель форума — познакомить московскую публику с интернациональными практиками в области театральной инклюзии — движения, которое объединяет на одной сцене как обычных актеров, так и людей с особенностями.

— Этот фестиваль позволяет увидеть театр во всем многообразии, — рассказала «Известиям» куратор форума Наталья Попова. — Выясняется, что инклюзивных направлений, позволяющих творчески сосуществовать самым разным людям, — множество. И наша задача — как можно полнее их представить.

Четыре спектакля коллективов из Парижа, Мадрида, Москвы и Екатеринбурга объединены под девизом «Театр — выразительность социального тела». За сложным названием скрывается простая мысль: все мы — больные и здоровые, юные и зрелые, бедные и богатые — попадая в театр, оказываемся в особом пространстве, где стираются привычные границы и открываются новые горизонты.

Спектакль «Тело / C.O.R.P.U.S.» французской компании «Уазо-Муш» повествует о том, как танец изменил наше представление о телесном. Режиссер и хореограф Сара Нуво во время представления присутствует на сцене, но не танцует — сидит за столом и рассказывает о танце, который может быть как объектом восхищения, так и средством лечения. Ну а ее подопечные — танцовщики с ментальными нарушениями (всего в труппе 23 артиста) — наглядно иллюстрируют ее слова: исполняют пластические этюды, не подчиняющиеся никаким правилам.

Еще одним примером объединяющей и оздоравливающей силы танца станет выступление коллектива из Мадрида. Компания «Фрич» и фонд «Психобалет» покажут спектакль под названием «Срок годности». Автор — балерина Майте Леон — разработала свои методы реабилитации, помогая дочери, перенесшей тяжелую травму головного мозга.

Люди с особенностями опорно-двигательного аппарата и ДЦП могут наравне с теми, кто этих проблем не имеет, участвовать в дэнс-перформансах и исполнять хип-хоп. В этом позволит убедиться постановка екатеринбургского режиссера Ларисы Абашевой, созданная театром «Жизнь» совместно с благотворительным фондом «Верба». Спектакль под названием «Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса» основан на стихотворениях и дневниковых записях писателя, а исполняют его 25 артистов, в том числе профессиональные актеры и танцовщики.

Постановка московской театральной студии «Круг» исследует понятие «ближнее пространство» — расстояние вытянутой руки. То есть, по словам постановщиков, наше прайвеси, зона собственного комфорта. В основу спектакля «Истории об очень симпатичных или Пространство доверия» положены истории, темы и образы, подсказанные людьми, для которых «ближнее пространство» — единственно возможное для общения...

Фестиваль — совместный проект ЦИМа и РОО социально-творческой реабилитации «Круг» — продлится до 14 февраля.