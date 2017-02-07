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За осквернение могил летчиков в Архангельске задержаны два человека

Подозреваемые украли 20 памятников и сдали их в пункт приема металлолома

Полицейские Архангельской области задержали двоих местных жителей, которые воровали винты с могил летчиков на кегостровском кладбище. Один из подозреваемых оказался несовершеннолетним.

О том, что с могил пропали винты, которых установили как памятники, в полицию сообщили родственники похороненных на Кегострове летчиков. Полицейские установили, что вандалы выломали лопасти еще в конце 2016 года.

За это время злоумышленники успели распилить лопасти, вывезти их с острова и сдать в пункты приема металлолома, передает News29.ru.

За один месяц задержанные успели осквернить более 20 могил. Расследование уголовного дела продолжается.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

За осквернение могил летчиков в Архангельске задержаны два человека

Подозреваемые украли 20 памятников и сдали их в пункт приема металлолома

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