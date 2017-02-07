СМИ: «Амкар» усилится за счет свободных агентов и игроков из ФНЛ

Пермский «Амкар» не будет тратить вырученные €6,5 млн на покупку новых игроков.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник внутри клуба, пермяки планируют усилиться свободными агентами и игроками из ФНЛ.

Напомним, голкипер Александр Селихов и и защитник Георгий Джикия в зимнее трансферное окно покинули «Амкар» и подписали контракты с московским «Спартаком».

После первой половины чемпионата России у «Амкара» 27 очков и он занимает шестое место. Чуть выше пермяков расположился «Краснодар» и грозненский «Терек», у которых по 28 баллов.



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