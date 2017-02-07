В Курске открывается интерактивная выставка «Эволюция военного дела»

На ней представят исторические реконструкции доспехов древнерусского воина и образцы вооружения Советской и Российской армий
В Курске организуют пешеходные экскурсии под общим названием «Страницы военной истории».
В рамках мероприятия запланировано посещение интерактивной выставки «Эволюция военного дела».
Экскурсии приурочены ко Дню освобождения города от фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества.
Как уточняет ресурс KurskCity.ru, на интерактивной выставке можно ознакомиться с доспехами древнерусского воина X века (они будут представлены в реконструкции) и изучить образцы вооружения Советской и Российской армий.
Все желающие смогут проверить свои знания военной истории, приняв участие в конкурсах.