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В Курске открывается интерактивная выставка «Эволюция военного дела»

На ней представят исторические реконструкции доспехов древнерусского воина и образцы вооружения Советской и Российской армий

В Курске организуют пешеходные экскурсии под общим названием «Страницы военной истории».

В рамках мероприятия запланировано посещение интерактивной выставки «Эволюция военного дела».

Экскурсии приурочены ко Дню освобождения города от фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества.

Как уточняет ресурс KurskCity.ru, на интерактивной выставке можно ознакомиться с доспехами древнерусского воина X века (они будут представлены в реконструкции) и изучить образцы вооружения Советской и Российской армий.

Все желающие смогут проверить свои знания военной истории, приняв участие в конкурсах.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Курске открывается интерактивная выставка «Эволюция военного дела»

На ней представят исторические реконструкции доспехов древнерусского воина и образцы вооружения Советской и Российской армий

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