В Курске открывается интерактивная выставка «Эволюция военного дела»

В Курске организуют пешеходные экскурсии под общим названием «Страницы военной истории».



В рамках мероприятия запланировано посещение интерактивной выставки «Эволюция военного дела».



Экскурсии приурочены ко Дню освобождения города от фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества.

Как уточняет ресурс KurskCity.ru, на интерактивной выставке можно ознакомиться с доспехами древнерусского воина X века (они будут представлены в реконструкции) и изучить образцы вооружения Советской и Российской армий.



Все желающие смогут проверить свои знания военной истории, приняв участие в конкурсах.