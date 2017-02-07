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Опрос: Ле Пен победит в 1-м туре выборов президента и проиграет во 2-м

По данным исследования, лидера партии «Национальный фронт» обойдет экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен победит в первом туре президентских выборов во Франции, набрав 26% голосов, и проиграет во втором, набрав 35%. Об этом свидетельствуют данные опроса OpinionWay.

По данным исследования, главными соперниками Ле Пен в первом туре станут независимый кандидат, бывший министр экономики Эммануэль Макрон и представляющий правоцентристские силы экс-премьер страны Франсуа Фийон. Они наберут 23% и 20% соответственно.

Во втором туре, согласно опросу, Макрон наберет 65% голосов против 35% у Ле Пен. Ранее фаворитом опросов являлся Фийон, но его рейтинг упал на фоне скандала вокруг трудоустройства его супруги Пенелопы.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Опрос: Ле Пен победит в 1-м туре выборов президента и проиграет во 2-м

Опрос: Ле Пен победит в 1-м туре выборов президента и проиграет во 2-мПо данным исследования, лидера партии «Национальный фронт» обойдет экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон

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