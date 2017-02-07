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Три человека задержаны по факту падения снега на коляску с ребенком

Двухмесячный малыш был госпитализирован для проведения обследования, в отношении управляющей компании возбуждено уголовное дело

Столичные правоохранители задержали двоих уборщиков мусоропровода и кровельщика по факту падения снега на коляску с двухмесячным ребенком. Об этом сообщает сайт СК РФ. Сообщается, что решается вопрос о причастности мастера участка к произошедшему, его сейчас проверяют.

Инцидент произошел на улице Палехская в Москве 4 февраля. С крыши одного из домов упал снег на коляску с ребенком, с которым гуляли родители. Как сообщает ОТР, ребенок был госпитализирован для прохождения обследования.

Было возбуждено уголовное дело в отношении ГБУ «Жилищник Ярославского района» столицы, проведен обыск. Следователями было установлено, что работа была организована без должного контроля, опасный участок не был ничем огорожен. Действия сотрудников компании нарушали общие требования. Они также не убедились в безопасности и своих действий.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Три человека задержаны по факту падения снега на коляску с ребенком

Двухмесячный малыш был госпитализирован для проведения обследования, в отношении управляющей компании возбуждено уголовное дело

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