Почти 600 москвичей перешагнули столетний рубеж

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян рассказал, что в столице в настоящее время проживают почти 600 человек старше 100 лет.

«Свыше 570 человек перешагнули столетний рубеж», — сказал Петросян на заседании президиума городского правительства, передает Утро.Ру.



Он также добавил, что в городе проживают более 360 тыс. человек старше 80 лет и 97 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.



«Это люди старше 90 лет, для них самое главное - качественное соцобслуживание и уход», — отметил руководитель департамента.



По его словам, в городе разрабатывается новая программа «Активное долголетие». Он отметил, что сейчас соответствующие службы переориентированы на обслуживание и уход за ветеранами на дому, работу службы сиделок.

