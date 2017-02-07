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Почти 600 москвичей перешагнули столетний рубеж

По данным департамента труда и социальной защиты населения столицы, в городе проживают более 360 тыс. человек старше 80 лет

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян рассказал, что в столице в настоящее время проживают почти 600 человек старше 100 лет.

«Свыше 570 человек перешагнули столетний рубеж», — сказал Петросян на заседании президиума городского правительства, передает Утро.Ру.

Он также добавил, что в городе проживают более 360 тыс. человек старше 80 лет и 97 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

«Это люди старше 90 лет, для них самое главное - качественное соцобслуживание и уход», — отметил руководитель департамента. 

По его словам, в городе разрабатывается новая программа «Активное долголетие». Он отметил, что сейчас соответствующие службы переориентированы на обслуживание и уход за ветеранами на дому, работу службы сиделок.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Почти 600 москвичей перешагнули столетний рубеж

По данным департамента труда и социальной защиты населения столицы, в городе проживают более 360 тыс. человек старше 80 лет

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