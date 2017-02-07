Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

FIS продлила временное отстранение российских лыжников

Несмотря на это, спортсмены продолжают подготовку в ЧМ

Временную дисквалификацию четырех российских спортсменов – Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина решила продлить Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-релиз организации, допинговая панель FIS после слушания отстраненных россиян вынесла вердикт большинством голосов — продлить временное отстранении атлетов до получения нового уведомления.

Как ранее сообщила президент FIS, отстраненные лыжники продолжают подготовку к чемпионату мира. Окончательный состав на турнир, по словам Вяльбе, может быть назван за день до старта гонок. Как сообщает ТАСС, чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

FIS продлила временное отстранение российских лыжников

Несмотря на это, спортсмены продолжают подготовку в ЧМ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке