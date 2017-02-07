FIS продлила временное отстранение российских лыжников

Временную дисквалификацию четырех российских спортсменов – Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина решила продлить Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-релиз организации, допинговая панель FIS после слушания отстраненных россиян вынесла вердикт большинством голосов — продлить временное отстранении атлетов до получения нового уведомления.

Как ранее сообщила президент FIS, отстраненные лыжники продолжают подготовку к чемпионату мира. Окончательный состав на турнир, по словам Вяльбе, может быть назван за день до старта гонок. Как сообщает ТАСС, чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

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