Оренбургскую школьницу, спасшуюся от похитителя, наградили за мужество

Участников операции по розыску и поимке похитителя детей Юрия Тиунова наградили сегодня в Оренбурге.



Грамоты и почетные знаки СК получили следователи, криминалисты, волонтеры, а так же 12-летняя девочка. Она стала жертвой похитителя, но сумела спастись.

Ей вручили грамоту и подарок с надписью «За мужество и адекватные действия», сообщает РИА «Оренбуржье».

Напомним, похищение школьницы было совершено 17 января. Преступник затолкал ребенка в багажник машины. Однако отважная девочка не растерялась, она написала СМС маме и даже смогла ей позвонить.

Спустя 6 часов ее удалось найти, а похитителя задержать.

Как писали «Известия», во время расследования выяснилось, что Тиунов причастен к похищению еще нескольких детей.