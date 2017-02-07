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Оренбургскую школьницу, спасшуюся от похитителя, наградили за мужество

Грамоту и подарок 12-летней девочке вручили представители центрального аппарата СК

Участников операции по розыску и поимке похитителя детей Юрия Тиунова наградили сегодня в Оренбурге.

Грамоты и почетные знаки СК получили следователи, криминалисты, волонтеры, а так же 12-летняя девочка. Она стала жертвой похитителя, но сумела спастись.

Ей вручили грамоту и подарок с надписью «За мужество и адекватные действия», сообщает РИА «Оренбуржье».

Напомним, похищение школьницы было совершено 17 января. Преступник затолкал ребенка в багажник машины. Однако отважная девочка не растерялась, она написала СМС маме и даже смогла ей позвонить.

Спустя 6 часов ее удалось найти, а похитителя задержать. 

Как писали «Известия», во время расследования выяснилось, что Тиунов причастен к похищению еще нескольких детей.    

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Оренбургскую школьницу, спасшуюся от похитителя, наградили за мужество

Грамоту и подарок 12-летней девочке вручили представители центрального аппарата СК

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