Воронежский вертолетный клуб продолжает работу несмотря на запрет суда

Скандально известный вертолетный клуб «Солнечный», принадлежащий депутату Воронежской областной Думы Александру Цыбаню, продолжает полеты несмотря на решение суда. По данным ИА«Абирег», в настоящее время предварительное бронирование экскурсий доступно по телефону.



Клубу запрещено проводить коммерческие и демонстрационные полеты с нахождением на борту воздушного судна лиц, не входящих в экипаж. Как сообщили в «Солнечном», сейчас деятельность осуществляется «по иным основаниям», но по каким именно, там не пояснили.



В июле 2016 года суд признал деятельность организации незаконной. Клуб занимался перевозками без лицензии и соответствующего сертификата эксплуатанта, а незаконную деятельность маскировал под демонстрационные полеты для членов некоммерческого партнерства.



В августе 2016 года в Рамонском районе потерпел крушение вертолет «Солнечного» Robinson R-66. Пострадали пилот и четыре пассажира, было возбуждено уголовное дело. Владельцем вертолетного клуба является депутат Воронежской облдумы, глава строительной компании ООО «Выбор» Александр Цыбань.

