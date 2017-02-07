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Воронежский вертолетный клуб продолжает работу несмотря на запрет суда

Владельцем «Солнечного» является депутат областной думы Александр Цыбань

Скандально известный вертолетный клуб «Солнечный», принадлежащий депутату Воронежской областной Думы Александру Цыбаню, продолжает полеты несмотря на решение суда. По данным ИА«Абирег», в настоящее время предварительное бронирование экскурсий доступно по телефону.

Клубу запрещено проводить коммерческие и демонстрационные полеты с нахождением на борту воздушного судна лиц, не входящих в экипаж. Как сообщили в «Солнечном», сейчас деятельность осуществляется «по иным основаниям», но по каким именно, там не пояснили.

В июле 2016 года суд признал деятельность организации незаконной. Клуб занимался перевозками без лицензии и соответствующего сертификата эксплуатанта, а незаконную деятельность маскировал под демонстрационные полеты для членов некоммерческого партнерства.

В августе 2016 года в Рамонском районе потерпел крушение вертолет «Солнечного» Robinson R-66. Пострадали пилот и четыре пассажира, было возбуждено уголовное дело. Владельцем вертолетного клуба является депутат Воронежской облдумы, глава строительной компании ООО «Выбор» Александр Цыбань.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Воронежский вертолетный клуб продолжает работу несмотря на запрет суда

Владельцем «Солнечного» является депутат областной думы Александр Цыбань

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