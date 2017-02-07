Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп заявил, что не знает Путина и не имеет дел в РФ

Президент США также обвинил Обаму в заключении сделки с Ираном

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что не знает Путина и не имеет никаких дел в России, попутно обвинив своего предшественника Барака Обаму в том, что он заключил сделку с Ираном, который Трамп называет «террористическим государством №1».

«Я не знаю Путина, у меня нет дел в России, и ненавистники сходят с ума. А то, что Обама заключает сделки с Ираном — террористическим государством №1 — это без проблем!», — написал глава государства в своем личном Twitter.

Ранее в Москве заявили, что не согласны с точкой зрения Трампа по поводу Ирана. 

«Вы знаете, что РФ имеет партнерские добрые отношения с Ираном, мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, мы дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие», — заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Трамп заявил, что не знает Путина и не имеет дел в РФ

Президент США также обвинил Обаму в заключении сделки с Ираном

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке