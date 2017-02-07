Трамп заявил, что не знает Путина и не имеет дел в РФ

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что не знает Путина и не имеет никаких дел в России, попутно обвинив своего предшественника Барака Обаму в том, что он заключил сделку с Ираном, который Трамп называет «террористическим государством №1».



«Я не знаю Путина, у меня нет дел в России, и ненавистники сходят с ума. А то, что Обама заключает сделки с Ираном — террористическим государством №1 — это без проблем!», — написал глава государства в своем личном Twitter.



Ранее в Москве заявили, что не согласны с точкой зрения Трампа по поводу Ирана.

«Вы знаете, что РФ имеет партнерские добрые отношения с Ираном, мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, мы дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие», — заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

