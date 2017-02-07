Тульская администрация не намерена ликвидировать трамваи

Администрация Тулы не планируют ликвидировать трамваи. Более того, городские власти намерены поддержать развитие пассажирского электротранспорта.



Информация о том, что трамваи могут исчезнуть с улиц Тулы, появилась после петиции на платформе Change.org. В замешательство горожан также ввели публикации в местных СМИ информации об изменениях в работе муниципального транспорта города.

«Трамвай является одним из символов Тулы. Администрацией города не рассматривается вопрос ликвидации трамвайной сети. Дальнейшее развитие действующей сети возможно при мониторинге дорожного движения и с учетом общественного мнения», — сказано в обращении городских властей.

Как передает ИА «Тульские новости», с 2012 года обновляется подвижный состав и развивается инфраструктура трамвайных путей. За последние пять лет на эти цели было потрачено около 450 млн рублей.

В 2013 году городские власти закупили 14 новых трамваев на более чем 201 млн рублей.

