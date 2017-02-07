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Ротация губернаторов добралась до Бурятии

За несколько месяцев до выборов главы региона с поста ушел действующий руководитель республики

В России продолжился процесс плановой ротации губернаторского корпуса. Вслед за руководившим Пермским краем Виктором Басаргиным досрочно ушёл в отставку и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Президент РФ Владимир Путин удовлетворил его прошение об отставке и назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Алексея Цыденова.

Новый глава Бурятии родом из соседнего с ней региона - Забайкальского края. Алексей Цыденов довольно долго работал в транспортной отрасли. В 2006-2009 годах он занимал должность замдиректора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса РФ. C 2008-го вошел в кадровый резерв президента. В 2009-м перешел в правительство РФ на пост замглавы департамента промышленности и инфраструктуры. С декабря 2011-го по июнь 2012 года Алексей Цыденов возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. А в 2012-м занял пост замминистра транспорта.

На встрече с главой государства Алексей Цыденов рассказал о своем видении развития региона.

- У республики есть объективные преимущества. Во-первых, конечно, природные - с точки зрения развития туризма. Это большой запас востребованных полезных ископаемых, хорошее географическое положение в части приближённости к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, перспективные рынки. Хороший потенциал у сельского хозяйства, с точки зрения исторического опыта в первую очередь это животноводство. Есть небольшое, но всё-таки высокотехнологичное производство, которое в рамках импортозамещения и нынешних реалий тоже [имеет] достаточно уверенные перспективы, - сказал врио главы Бурятии.

- Вы перечислили все направления, которые требуют особого внимания. А что, вы думаете, является наиболее перспективным, с чего нужно было бы начать, чтобы люди почувствовали движение вперед? – поинтересовался Владимир Путин.

- Первое, нужно формировать занятость: то, что быстро - это животноводство и туризм. С более длительными сроками - это развитие месторождений полезных ископаемых, там больше привязано все к транспортной инфраструктуре, к энергетической. И, безусловно, все-таки международный туристический потенциал: большой интерес к Байкалу со стороны Монголии - он исторический, и со стороны Китая. Вот этот потенциал можно реализовывать, - ответил Алексей Цыденов. - А людям, безусловно, нужны хорошие дороги, хорошие условия жизни, дворы красивые, удобные, комфортные, социальная сфера - это медицина, образование. Есть определенные идеи - постараюсь реализовать.

В экпертной среде полагают, что нынешнее кадровое назначение поможет установить баланс в межнациональных отношениях в регионе. 

- Межэтнический вопрос в республике существует. В регионе буряты составляют около 30%, остальные – русские, в том числе и большая старообрядческая община. Требуется точечная работа по ведению диалога. В Бурятии, как и в других национальных республиках, есть традиционный перекос в преобладании национальных кадров в госсекторе. Поэтому важно обеспечить удовлетворенность различных групп и элит. Возможно, назначение человека с бурятским корнями, но из другого региона, человека, не связанного с местными элитами, поможет выстроить баланс, - отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Выборы главы Бурятии должны состояться в мае этого года. 

Эксперты не исключают, что дальнейшая ротация глав регионов будет продолжена в ближайшее время. Комментируя произошедшие за последние дни замены в губернаторском корпусе, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ставка делается на молодых профессиональных управленцев.

- Скажем так, скамейка запасных достаточно длинная. Вы сами видите по назначениям последних месяцев, последнего года, наверное, что ставка делается на энергичных, молодых, харизматичных профессионалов, которые уже имеют определенный опыт работы и зарекомендовали себя как действительно эффективные управленцы, — пояснил Дмитрий Песков.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Ротация губернаторов добралась до Бурятии

За несколько месяцев до выборов главы региона с поста ушел действующий руководитель республики

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