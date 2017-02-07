Прямое авиасообщение между Калининградом и Калугой откроется в июне

Прямое авиасообщение между Калининградом и Калугой откроется 6 июня. Рейсы будет осуществлять компания «Саратовские авиалинии».

Как пишет Клопс.Ru, самолет будет летать раз в неделю, по вторникам. Стоимость билета в одну сторону составляет порядка 4,7 тыс. рублей. Полеты будут субсидироваться за счет федерального и регионального бюджетов.

Ранее сообщалось, что областное правительство ведет переговоры о возобновлении полетов в Калининград четырех авиакомпаний.

«Известия» ранее писали, что из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в калининградском аэропорту Храброво ограничат с 15 марта по 17 апреля полеты. Это связано со смещением порога взлетно-посадочной полосы на 650 м.

Напомним, реконструкция калининградского аэропорта Храброво должна полностью завершиться к 31 декабря 2017 года. Проект включает работы на всех основных объектах, среди которых взлетно-посадочная полоса и аэровокзальный комплекс.



Вопрос реконструкции аэропорта находится на особом контроле президента России, так как он является объектом инфраструктуры, обеспечивающим проведение в Калининграде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.



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