Клименко: реагировать на инициативы по борьбе с пропагандой нет причин

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко прокомментировал «Известиям» инициативу американских сенаторов расширить полномочия Центра глобального взаимодействия, который должен заняться борьбой с «российской дезинформационной деятельностью». По словам советника, принимать какие-либо ответные меры пока нет смысла, поскольку интересам России в данном случае ничего не угрожает.

— Сейчас вокруг вопросов «пропаганды и кибербезопасности» ведутся воинственные дебаты. Однако говорить о необходимости каких-либо ответных шагов со стороны России не стоит. Нам важно решать свои задачи, следить за собственными информационными потоками, заниматься мониторингом преступников, людей, которые распространяют, например, наркотики с помощью цифровых технологий. Будет ли это воспринято американскими коллегами в качестве контрмеры, я не знаю, — рассказал «Известиям» Герман Клименко.

Советник президента при этом полагает, что отслеживать и так или иначе контролировать большие потоки информации в современном мире необходимо.

— В целом мониторинг происходящих событий полезен, когда не существует информационных границ. Когда информационные потоки свободно перемещаются, то за ними надо следить, чтобы знать, как распространяется информация и куда она идет, — пояснил Герман Клименко.

Европейский эксперт по информационной безопасности Петр Богачек отмечает, что роль подобных структур порождает много спорных вопросов.

— Деятельность таких центров может быть эффективной в том случае, если они сосредоточатся на выслеживании источников, которые занимаются умышленной публикацией ложной информации. Существует риск того, что подобные организации сами и начнут определять, что хорошо, а что плохо. А в этом случае деятельность таких центров даже может пойти во вред. Важно, чтобы люди отдавали предпочтение собственному анализу событий и сопоставлению данных из нескольких источников информации, — отметил чешский эксперт.

Напомним, американские сенаторы Роб Портман и Крис Мерфи выступили в роли главных инициаторов законопроекта о расширении полномочий Центра глобального взаимодействия, который был создан в 2016 году. Конгрессменов сильно обеспокоила, как они выразились, «российская дезинформационная деятельность». Поэтому они предложили повысить финансирование центра в 16 раз. В ближайшие два года бюджет организации, который до этого насчитывал $5 млн, должен составить $160 млн. Структура должна будет «отслеживать и анализировать зарубежную пропагандистскую деятельность», предоставлять гранты иностранным журналистам, общественным и частным организациям. Кроме того, в задачи центра входит «борьба с пропагандой террористических групп».



Инициативы по противодействию «российской пропаганде» выдвигаются на Западе уже далеко не первый раз. В ноябре 2016 года Европарламент одобрил резолюцию о «борьбе с пропагандой третьих стран», включая РФ. А при МВД Чехии был создан Центр борьбы против терроризма и гибридных угроз, который начал свою деятельность с 1 января 2017 года. Кроме этого, американские сенаторы Бен Кардин и Джон Маккейн в январе предложили законопроект, который предполагает предоставление $100 млн разным организациям, включая и сам Центр глобального взаимодействия, на поддержку «объективной русскоязычной журналистики».