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Вторник,
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Кучерена посадит деревья и сыграет в шахматы с полицейскими

Адвокат вновь избран председателем общественного совета при МВД

Адвокат Анатолий Кучерена вновь стал председателем общественного совета при МВД России. Он был избран единогласно на первом заседании третьего созыва совета, которое состоялось 7 февраля. Других кандидатур, кроме Кучерены, не предлагалось.

Член совета журналист Кирилл Клейменов заявил, что работа предыдущего состава была безукоризненной, а Кучерена откликался на все просьбы и защищал МВД. Сам вновь избранный председатель отметил, что учтет опыт прошлого созыва и очень ценит его состав не только в плане работы, но и за человеческие качества.

«Мы будем и дальше правильно и по-человечески делать нашу работу», — отметил Кучерена.

Он добавил, что, помимо основной работы по многочисленным заявлениям граждан и работы с личным составом МВД, обязательно проведет серию шахматных турниров с участием сотрудников полиции и региональных общественных советов и посадит с руководством МВД деревья в одном из подмосковных городов, поскольку его очень волнуют вопросы экологии.

Заместителями председателя совета стали ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Виктор Блажеев и гендиректор ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ) Владимир Тюлин. В новый состав вошли также Алексей Кудрин, председатель «Комитета гражданских инициатив», Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы, Антон Златопольский, замгендиректора ВГТРК, Харис Саубянов, зампредседателя Духовного управления мусульман Европейской части России, и др.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Кучерена посадит деревья и сыграет в шахматы с полицейскими

Адвокат вновь избран председателем общественного совета при МВД

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