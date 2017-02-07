Кучерена посадит деревья и сыграет в шахматы с полицейскими

Адвокат Анатолий Кучерена вновь стал председателем общественного совета при МВД России. Он был избран единогласно на первом заседании третьего созыва совета, которое состоялось 7 февраля. Других кандидатур, кроме Кучерены, не предлагалось.

Член совета журналист Кирилл Клейменов заявил, что работа предыдущего состава была безукоризненной, а Кучерена откликался на все просьбы и защищал МВД. Сам вновь избранный председатель отметил, что учтет опыт прошлого созыва и очень ценит его состав не только в плане работы, но и за человеческие качества.



«Мы будем и дальше правильно и по-человечески делать нашу работу», — отметил Кучерена.

Он добавил, что, помимо основной работы по многочисленным заявлениям граждан и работы с личным составом МВД, обязательно проведет серию шахматных турниров с участием сотрудников полиции и региональных общественных советов и посадит с руководством МВД деревья в одном из подмосковных городов, поскольку его очень волнуют вопросы экологии.



Заместителями председателя совета стали ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Виктор Блажеев и гендиректор ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ) Владимир Тюлин. В новый состав вошли также Алексей Кудрин, председатель «Комитета гражданских инициатив», Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы, Антон Златопольский, замгендиректора ВГТРК, Харис Саубянов, зампредседателя Духовного управления мусульман Европейской части России, и др.

