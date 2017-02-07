Украина ведет переговоры с США о поставках 1 млн т антрацитового угля

Киев ведет переговоры о поставке 1 млн т антрацитового угля из США. Об этом заявил во вторник министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«У меня есть информация, что сейчас ведутся переговоры о поставке 1 млн т угля антрацитовой группы из Соединенных Штатов Америки на Украину», — цитирует RNS Насалика.

По словам Насалика, переговоры о поставке ведутся между частными компаниями, об их результатах может стать известно на следующей неделе, передает «Лента.ру».



В связи с тем, что большое число шахт находится на неподконтрольной Киеву территории — в самопровозглашенных республиках Донбасса — на Украине наблюдаются перебои с поставками некоторых марок угля.



Исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности самопровозглашенной Луганской Народной Республики Павел Мальгин завил 3 февраля, что уголь из ЛНР будет поставляться в одну из стран дальнего зарубежья.

По данным государственной фискальной службы Украины, в прошлом году Украина импортировала 15,65 млн т угля, включая импорт из России, США и Канады. В январе текущего года было импортировано 1,25 млн т угля. Из России ввезено топлива на $115 млн, из США — на $25 млн, на $15 млн — из Казахстана.