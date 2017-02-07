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Вторник,
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Украина ведет переговоры с США о поставках 1 млн т антрацитового угля

О результатах будет известно на следующей неделе

Киев ведет переговоры о поставке 1 млн т антрацитового угля из США. Об этом заявил во вторник министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«У меня есть информация, что сейчас ведутся переговоры о поставке 1 млн т угля антрацитовой группы из Соединенных Штатов Америки на Украину», — цитирует RNS Насалика.

По словам Насалика, переговоры о поставке ведутся между частными компаниями, об их результатах может стать известно на следующей неделе, передает «Лента.ру».

Исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности самопровозглашенной Луганской Народной Республики Павел Мальгин завил 3 февраля, что уголь из ЛНР будет поставляться в одну из стран дальнего зарубежья.

По данным государственной фискальной службы Украины, в прошлом году Украина импортировала 15,65 млн т угля, включая импорт из России, США и Канады. В январе текущего года было импортировано 1,25 млн т угля. Из России ввезено топлива на $115 млн, из США — на $25 млн, на $15 млн — из Казахстана.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Украина ведет переговоры с США о поставках 1 млн т антрацитового угля

О результатах будет известно на следующей неделе

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