СМИ: связанные с ИГ хакеры пытались атаковать инфраструктуру РФ

В прошлом году 12 хакерских группировок, связанных с ИГ (запрещена в РФ), атаковали российские компании и правительственные учреждения.

Об этом на конференции в Москве заявил руководитель компании Group-IB Илья Сачков, передает Bloomberg.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что в 2017 году значительно вырастет количество кибератак на критически важные объекты РФ, их профессиональный уровень также повысится.