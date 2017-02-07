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СМИ: связанные с ИГ хакеры пытались атаковать инфраструктуру РФ

Руководитель компании Group-IB Илья Сачков видит риски для ключевых объектов страны

В прошлом году 12 хакерских группировок, связанных с ИГ (запрещена в РФ), атаковали российские компании и правительственные учреждения.

Об этом на конференции в Москве заявил руководитель компании Group-IB Илья Сачков, передает Bloomberg.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что в 2017 году значительно вырастет количество кибератак на критически важные объекты РФ, их профессиональный уровень также повысится.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

СМИ: связанные с ИГ хакеры пытались атаковать инфраструктуру РФ

Руководитель компании Group-IB Илья Сачков видит риски для ключевых объектов страны

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