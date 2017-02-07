Жительница Екатеринбурга прописала в своей комнате более 260 мигрантов

Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до трех лет.

По данным следствия, женщина зарегистрировала в своей комнате общей площадью 15 кв. м 263 мигрантов. Иностранцы заплатили ей за фиктивную постановку на учет по 500 рублей каждый, сообщает TagilCity.ru.

«Известия» ранее писали о том, что жительницу Уссурийска поймали на незаконной регистрации более 900 трудовых мигрантов из Китая, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии. Иностранцы также были привлечены к административной ответственности.

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