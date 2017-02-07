Жительница Екатеринбурга прописала в своей комнате более 260 мигрантов

Женщине грозит до трех лет лишения свободы
Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до трех лет.
По данным следствия, женщина зарегистрировала в своей комнате общей площадью 15 кв. м 263 мигрантов. Иностранцы заплатили ей за фиктивную постановку на учет по 500 рублей каждый, сообщает TagilCity.ru.
«Известия» ранее писали о том, что жительницу Уссурийска поймали на незаконной регистрации более 900 трудовых мигрантов из Китая, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии. Иностранцы также были привлечены к административной ответственности.
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