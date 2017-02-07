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Acronis: за атакой на департамент полиции Техаса могут стоять русские

Киберпреступники создали новый вирус-вымогатель Osiris

Создателями нового вируса-вымогателя Osiris, который недавно поразил департамент полиции Техаса, могут быть русскоязычные хакеры. Об этом свидетельствуют данные Acronis.

Новая программа-вымогатель, названная в честь египетского бога загробного мира, легко распространяется в интернете, в том числе за пределами одной организации, через системы управления отношениями с клиентами, объяснили в компании.

«Osiris имеет след русскоговорящих авторов», — сказал вице-президент компании Николай Гребенников, передает Bloomberg. Он пояснил, что это заметно по использованию отдельных переменных.

Вредоносный софт распространяется через спам-письма, содержащие слова «счет» или «подтверждение заказа» в теме письма, и сжатое вложение, содержащее вредоносный скрипт.

После того как программа заражает ПК, вирус требует выкуп в размере до $100 тыс. в биткоинах.

Заражение департамента полиции в Техасе в прошлом месяце привело к потере свидетельских показаний за восемь лет.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Acronis: за атакой на департамент полиции Техаса могут стоять русские

Киберпреступники создали новый вирус-вымогатель Osiris

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