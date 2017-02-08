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Урал и Сибирь пополнили команду успешных регионов

Национальное рейтинговое агентство представило новое исследование инвестиционной привлекательности субъектов Федерации

Фото: РИА НОВОСТИ/Илья Питалев

В России выросло число регионов с высокой инвестиционной привлекательностью: за год их стало на три больше благодаря включению в почетный список Томской и Свердловской областей и Якутии. Эти данные представлены в отчете Национального рейтингового агентства (НРА) за 2016 год.

Если посмотреть на данные рейтинга инвестиционной привлекательности регионов за 2016 год, который «Известиям» представило НРА , то на первый взгляд картина выглядит не совсем оптимистично. Как указывает НРА, из 80 субъектов (автономные округа учитываются в составе областей, Крым и Севастополь не учитываются) 18 ухудшили за год свои позиции, девять — улучшили, 53 — сохранили на прежнем уровне.

Однако важно, каким образом происходила ротация на верхних строчках рейтинга. Так, указывает НРА, по сравнению с прошлым годом выросло число регионов с «высокой инвестиционной привлекательностью» (с 16 до 19), число субъектов с «умеренной инвестиционной привлекательностью» также увеличилось (с 24 до 26). Список регионов-лидеров пополнили Томская область, Свердловская область и Республика Саха (Якутия). К аутсайдерам добавились Республика Хакасия и Республика Карелия. Как и в предыдущие годы, наибольшее количество регионов (35 из 80, то есть чуть менее половины от общего количества) входит в категорию «средняя инвестиционная привлекательность». 

На долю 19 регионов, возглавляющих рейтинг, приходится около 82% от общероссийского притока прямых иностранных инвестиций, отмечают в НРА. При этом практически во всех регионах, отнесенных к наиболее низкой рейтинговой категории, практически отсутствуют иностранные инвестиции.

Почти все инвестиции в торговлю и финансы сконцентрированы в Москве, инвестиции в добычу нефти и газа — в Тюменской и Сахалинской областях и некоторых других регионах Сибири и Дальнего Востока. Между остальными регионами России идет конкуренция за инвестиции только в обрабатывающие отрасли, подчеркивается в исследовании НРА.

В агентстве отмечают, что рейтинг по итогам 2016 года показал усиление региональных диспропорций. 

— Лучшие регионы продолжают повышать свою инвестиционную привлекательность (а значит, базу для экономического развития), а аутсайдеры «проваливаются» сильнее, разрыв между успешными и отстающими регионами становится еще больше, — отмечает руководитель департамента суверенных и региональных рейтингов НРА Александр Пахалов.

Среди регионов с «высоким уровнем инвестиционной привлекательности» по-прежнему остаются крупнейшие мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург), примыкающие к ним области (Московская, Ленинградская), а также регионы со значительным ресурсным потенциалом (Тюменская, Томская и Сахалинская области). Кроме того, в списке лидеров рейтинга остаются регионы с благоприятным инвестиционным климатом, подразумевающим максимально комфортные институциональные условия для инвесторов (Татарстан, Калужская и Белгородская области). 

Как отмечают в НРА, лучше всего с привлечением инвестиций дела идут в тех регионах, где губернаторы в условиях кризиса смогли найти новые решения для поддержки отраслей и существующих инвесторов, а также создать условия для привлечения новых. Например, перечисляют в агентстве, в Ленинградской области были найдены механизмы финансовой поддержки предприятий автомобилестроения, в Калужской области активное развитие получил фармацевтический кластер, Татарстан уделил внимание международному сотрудничеству с инвесторами из Китая и Турции, которые пришли на смену европейским. Успешное перемещение в рейтинге удалось совершить, например, Якутии за счет освоения новых нефтегазовых месторождений и строительства газопровода «Сила Сибири».

— Если есть руководитель региона, который не боится внедрять новое, такие субъекты всегда выбиваются в лидеры, — говорил в интервью «Известиям» проректор РАНХиГС Иван Федотов.

Причем не всегда ситуация с инновациями и привлечением инвестиций зависит от сырьевых ресурсов и уровня госдолга.

Что касается перемещений в нижней части рейтинга, то к традиционно входящим в эту категорию республикам Северного Кавказа и Сибири, критически зависящим от государственных инвестиций и трансфертов из федерального бюджета, добавился ряд регионов Поволжья и центральной части России.

— Были понижены рейтинговые оценки Мордовии, Марий Эл, Ивановской, Костромской и Кировской областей. Во всех перечисленных регионах макроэкономическая ситуация остается неблагоприятной — инвестиции падают или не растут, инфраструктурное и институциональное развитие отстает от среднероссийского уровня, доходы региональных бюджетов не покрывают расходов, происходит рост долговой нагрузки, — рассказал Александр Пахалов.

Он прогнозирует, что инвестиционная привлекательность регионов будет расти в силу ряда причин. Во-первых, наиболее серьезный спад инвестиций уже позади. Во-вторых, в регионах проведены достаточно заметные институциональные реформы — созданы системы поддержки инвесторов и защиты прав собственности, снижены административные барьеры, оптимизированы процедуры регистрации бизнеса.

— В-третьих, появляются новые источники иностранных инвестиций. Например, китайские компании, что восполняет пробел от ухода ряда европейских инвесторов, — отметил Александр Пахалов.

Наконец, по его мнению, результаты должна дать политика правительства, ориентированная на улучшение инвестклимата именно на региональном уровне. Например, внедрение регионального инвестиционного стандарта и т.д.

Наиболее значимым рейтингом для региональных властей является «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ», который публикует Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке федеральных органов власти. С учетом поручения премьер-министра этот рейтинг фактически используется федеральным центром в качестве инструмента оценки усилий регионов по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвесторов. 

Директор по коммуникациям АСИ Игорь Карачин заявил «Известиям», что рейтинг АСИ построен на иной методологии, чем у НРА (учитывает сырьевую базу, финансовое состояние, трудовые ресурсы и т.д.), и основан в первую очередь на мнении предпринимателей (в 2016 году оценка проводилась по 81 субъекту и опросу 400 тыс. предпринимателей).

По словам Игоря Карачина, интегральный рейтинг показал значительный разброс результатов между регионами. В лидирующую группу вошли Республика Татарстан, Белгородская область, Калужская область, Тульская область, Тюменская область.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Урал и Сибирь пополнили команду успешных регионов

Урал и Сибирь пополнили команду успешных регионовНациональное рейтинговое агентство представило новое исследование инвестиционной привлекательности субъектов Федерации

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