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В Псковской области продавщица помогла задержать фальшивомонетчиков

Женщина сфотографировала на телефон подозрительных покупателей и их машину

В городе Себеже Псковской области изъята партия пятитысячных купюр с признаками подделки. Найти и задержать двух подозреваемых в сбыте фальшивок полиции помогла продавщица одного из магазинов.

Как передает Псковская лента новостей, двое мужчин купили у нее букет цветов и расплатились пятитысячной банкнотой. Усомнившись в подлинности денег, женщина позвонила в полицию.

Покупатели сразу же скрылись на автомобиле ВАЗ-2106. Но продавщица успела сфотографировать на мобильный телефон и машину, и самих мужчин. Благодаря ее сознательности были задержаны 25-летний безработный гражданин Республики Беларусь и 31-летний житель Невеля. В автомобиле был полицейские обнаружили тайник с фальшивыми денежными знаками высокого качества. Всего изъято тринадцать купюр по 5 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. 

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Псковской области продавщица помогла задержать фальшивомонетчиков

Женщина сфотографировала на телефон подозрительных покупателей и их машину

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