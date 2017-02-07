В Псковской области продавщица помогла задержать фальшивомонетчиков

В городе Себеже Псковской области изъята партия пятитысячных купюр с признаками подделки. Найти и задержать двух подозреваемых в сбыте фальшивок полиции помогла продавщица одного из магазинов.



Как передает Псковская лента новостей, двое мужчин купили у нее букет цветов и расплатились пятитысячной банкнотой. Усомнившись в подлинности денег, женщина позвонила в полицию.



Покупатели сразу же скрылись на автомобиле ВАЗ-2106. Но продавщица успела сфотографировать на мобильный телефон и машину, и самих мужчин. Благодаря ее сознательности были задержаны 25-летний безработный гражданин Республики Беларусь и 31-летний житель Невеля. В автомобиле был полицейские обнаружили тайник с фальшивыми денежными знаками высокого качества. Всего изъято тринадцать купюр по 5 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

