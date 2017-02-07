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Вторник,
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Население КНР к 2020 году составит около 1,42 млрд человек

В последние годы жители КНР стали стремительно стареть — 230 млн граждан достигли 60-летнего возраста

Население Китая к 2020 году составит около 1,42 млрд человек, сообщается в Общекитайском плане развития по вопросам планового деторождения на 13-ю пятилетку (2016–2020 годы).

Целями Национального комитета по делам здравоохранения и планового деторождения является годовой естественный прирост населения около 0,6%, а также сокращение гендерной диспропорции до менее 112 мальчиков на 100 девочек.

За 12-ю пятилетку основные цели и задачи Китая по плановому деторождения успешно реализованы, естественный прирост населения сохраняется на уровне около 5 промилле, соотношение в половых различиях новорожденных снизилось с 117,9 до 113,51, передает агентство «Интерфакс».

В Китае в последние годы наблюдается процесс стремительного старения населения. Последние данные показывают, что в настоящее время в КНР насчитывается свыше 230 млн человек в возрасте старше 60 лет, что составляет 16,7% от общей численности населения страны.

Напомним, в конце 2015 года правящая партия Китая проголосовала за отказ от более чем 30-летней политики в отношении рождаемости. Китайским семьям было разрешено иметь двоих детей, а не одного, как предусматривал верховный закон государства.

Кампания по регулированию рождаемости в Китае, получившая название «одна семья — один ребенок», развернулась с 1979 года. Ее цель заключалась в сокращении численности населения до 1,2 млрд человек к 2000 году. И хотя достичь этой статистики Поднебесной так и не удалось (официальные цифры к началу нового тысячелетия составляли 1,62 млрд жителей), сдерживающая демографическая политика обернулась для страны гендерным дисбалансом, процветанием криминальных абортов и ростом числа «мертвых душ» — граждан, которые от рождения до смерти не имели ни одного документа.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Население КНР к 2020 году составит около 1,42 млрд человек

В последние годы жители КНР стали стремительно стареть — 230 млн граждан достигли 60-летнего возраста

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