Акциз покинет регионы

Минфин готовит предложения по изменению схемы распределения акцизов на крепкий алкоголь между федеральным и региональными бюджетами. Основная идея выглядит следующим образом: зачислять весь акциз в федеральный бюджет, а затем возвращать половину региональным бюджетам пропорционально количеству их жителей старше 18 лет.

В конце прошлого года вице-премьер Александр Хлопонин по результатам совещания в правительстве дал поручение предложить новый порядок зачисления акцизов на крепкую алкогольную продукцию в федеральный и региональные бюджеты к следующему бюджетному циклу. Об этом говорится в протоколе совещания у Александра Хлопонина (копия есть в распоряжении «Известий»). Информацию о данном поручении «Известиям» подтвердила представитель вице-премьера Наталья Платонова.



Ответственным за разработку предложений назначен Минфин, участвовать будут Минэкономразвития, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росалкогольрегулирование (РАР).

Как рассказал «Известиям» осведомленный чиновник, обсуждается вариант, при котором все собранные акцизы зачисляются в федеральный бюджет (сейчас половина остается в регионе), а затем 40–50% будут распределять в регионы пропорционально тому, сколько там живет совершеннолетних, то есть потенциальных покупателей спиртного. Смысл такой схемы в том, чтобы мотивировать губернаторов заботиться о культуре потребления спиртного у себя в регионе, пояснил собеседник «Известий».

— Больше всех могут получить те, у кого больше население, а не производство и продажи алкоголя. То есть в выигрыше регионы непьющие, где большое, здоровое, долго живущее население. Теряют те, у кого водочные заводы, — объяснил федеральный чиновник.

Стоит отметить, что такая схема предлагалась еще в докладе Федеральной антимонопольной службы о борьбе с региональным протекционизмом — документ направлялся в правительство в конце 2015 года. В нем ФАС и РАР предлагали рассмотреть варианты зачисления акцизов «по общему количеству населения, по количеству населения старше 18 лет» и другие, а методику проработать с Минфином и другими ведомствами. В документе отмечалось, что РАР предлагало ввести двухлетний переходный период. В докладе упоминалась «возможность целевого направления части алкогольных акцизов на развитие спорта, науки и культуры».

До 2016 года 40% от собранных акцизов на крепкий алкоголь распределялись между регионами в зависимости от объемов производства, а остальные 60% шли в федеральный бюджет. С этого года в регионах остается еще 10% акцизов в зависимости от объемов продаж, в федеральный бюджет идет половина алкогольных акцизов.

Как говорилось в вышеупомянутом докладе ФАС, зависимость регионального бюджета от алкогольных производств вынуждает губернаторов заботиться о производителях горячительных напитков. В качестве примеров в документе рассказывалось о том, что некоторые главы регионов на совещаниях с ритейлерами просили повысить продажи напитков местного производства.

Представитель Александра Хлопонина пояснила, что «дальнейшие изменения [акцизной политики] прорабатываются Минфином» и «должны быть обоснованы». В Минфине не смогли предоставить оперативных комментариев.



В Минэкономразвития пояснили, что поручений по акцизам еще не получали. В РАР поручение получили, но от комментариев воздержались, объяснив, что за акцизную политику несет ответственность Минфин.

В ФАС сообщили, что участвуют в обсуждении и «готовы поддержать разумные предложения регулятора» (Минфина). Однако информацию о конкретном поручении в службе подтвердить не смогли.

В Минпромторге на вопрос о предложениях по перераспределению акцизов сказали, что считают необходимым, «чтобы регионы и муниципалитеты были финансово заинтересованы в легализации розничной торговли алкоголем на своих территориях, создавая лояльные и комфортные условия для легального розничного бизнеса». То есть в ведомстве поддерживают схему распределения акцизов, сопряженную с уровнем легальных продаж спиртного в регионе.



Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что нынешняя схема распределения акцизов действительно подразумевает заинтересованность региональных властей в наращивании производства крепкого спиртного, в том числе за счет расширения рынка сбыта как минимум на собственной территории.

— Любая другая схема распределения это исключает. Справедливее всего соотнести распределение с продажами. Ведь, допустим, Чечня не производит водку и не продает. За что им начислять деньги от акцизов? Кроме того, у них нет расходов на борьбу с последствиями продаж, — заметил Вадим Дробиз.

По его мнению, схема с распределением акцизов в зависимости от численности совершеннолетнего населения простимулирует губернаторов заботиться о продолжительности жизни в регионе, но не окажет влияния на рождаемость.

Справка «Известий»

В 2016 году производители спиртного крепостью больше 9% заплатили 164 млрд рублей акцизов. Больше всего средств от алкогольных акцизов получают Татарстан (по данным Росстата за 2016 год, на него приходится 15,8% производства водки в стране), Московская область (14,2%) и Мордовия (6,7%). Совершеннолетних же больше всего в Москве (7 млн человек экономически активного населения, по данным Росстата за 2014 год), Московской области (3,9 млн) и Санкт-Петербурге (2,9 млн).