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В Вологодской области забраковали более 8 т овощей и фруктов

Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги работы за 2016 год

В Вологодской области в 2016 году забраковали более 8 т овощей и фруктов. Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги работы за год.

В 2016 году сотрудники надзорного ведомства отобрали и исследовали 744 пробы плодоовощной продукции. Овощи, фрукты, ягоды проверялись на наличие ГМО и радиоактивных веществ.

В ходе проверок специалисты выявили нарушения требований технических регламентов. В результате в Вологодской области в 2016 году было забраковано более 8 т плодоовощной продукции, пишет Cpv.Ru.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Вологодской области забраковали более 8 т овощей и фруктов

Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги работы за 2016 год

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