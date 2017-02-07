В Вологодской области забраковали более 8 т овощей и фруктов

В Вологодской области в 2016 году забраковали более 8 т овощей и фруктов. Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги работы за год.



В 2016 году сотрудники надзорного ведомства отобрали и исследовали 744 пробы плодоовощной продукции. Овощи, фрукты, ягоды проверялись на наличие ГМО и радиоактивных веществ.

В ходе проверок специалисты выявили нарушения требований технических регламентов. В результате в Вологодской области в 2016 году было забраковано более 8 т плодоовощной продукции, пишет Cpv.Ru.

