В Орле из-за морозов объявили режим повышенной готовности

Из-за предстоящих морозов в Орле объявили режим повышенной готовности. Он вступил в силу с 9:00 вторника.

В областном центре проверяются системы оповещения. Особое внимание городские власти уделяют готовности коммунальных и экстренных служб к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.



Руководителям предприятий ЖКХ и ТЭК поручено усилить контроль за состоянием систем жизнеобеспечения и электроснабжения, а также проверить готовность дежурно-диспетчерских служб города.

Режим повышенной готовности продлится до принятия постановления администрации города о его отмене, сообщает InfoOrel.ru.

По прогнозам синоптиков, морозы продержатся в регионе до 9 февраля.

