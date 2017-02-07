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В Нижнем Новгороде ученые разрабатывают ай-мобиль

Секреты устройства новой машины пока не раскрываются

Нижегородские ученые подготовили заявку на выпуск первого ай-мобиля. По словам проректора по научной работе ННГУ имени Лобачевского Виктора Казанцева, это будет машина, управляемая с помощью нейронных сетей.

Он добавил, что речь идет не только о координировании движения. Однако остальные детали разработки ученый не сообщил, сославшись на секретность, передает ИА «НьюсНН». Заявка на создание «умного» российского автомобиля будет подана через неделю. 

Также Казанцев рассказал, что специалисты в Нижнем Новгороде придумали киберкостюм.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Нижнем Новгороде ученые разрабатывают ай-мобиль

Секреты устройства новой машины пока не раскрываются

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