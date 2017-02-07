В Нижнем Новгороде ученые разрабатывают ай-мобиль

Нижегородские ученые подготовили заявку на выпуск первого ай-мобиля. По словам проректора по научной работе ННГУ имени Лобачевского Виктора Казанцева, это будет машина, управляемая с помощью нейронных сетей.



Он добавил, что речь идет не только о координировании движения. Однако остальные детали разработки ученый не сообщил, сославшись на секретность, передает ИА «НьюсНН». Заявка на создание «умного» российского автомобиля будет подана через неделю.



Также Казанцев рассказал, что специалисты в Нижнем Новгороде придумали киберкостюм.