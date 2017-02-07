В Красноярске предложили строить дома из макулатуры

Красноярские разработчики предложили использовать при строительстве домов переработанную макулатуру. Специалисты создали уникальный высокотехнологичный теплозвукоизоляционный материал, который не имеет аналогов в России, сообщил генеральный директор компании «Эковата Сибирь» Сергей Лучинкин.

По его словам, под воздействием воздуха макулатура с добавлением минералов начинает взбиваться, что позволяет повысить уровень звуко- и теплоизоляции строительного материала. Кроме того, его себестоимость на порядок ниже тех, которые сейчас применяют в строительстве, рассказал Лучинкин.

«Наш эволюционный материал — это так называемая эковата, только с улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Основной плюс эковаты — это вспушенные волокна. Так как это вспушенный материал, теплопроводность его ниже, это позволяет лучше сохранять тепло. Также снижена плотность материала, из-за этого он дешевле традиционного», — приводит слова директора предприятия Сибирское агентство новостей.

Лучинкин добавил, что инновационный проект получил грант на производство стройматериала в размере 2 млн рублей. В ближайшее время разработчики намерены вывести производство на российский рынок.