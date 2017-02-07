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Кинематографисты заступились за фильм «Матильда»

Деятели искусства направили открытое письмо в защиту работы Алексея Учителя

Союз кинематографистов РФ выступил с открытым письмом в поддержку фильма Алексея Учителя «Матильда». Деятели киноискусства заявили, что опасаются попадания российской культуры под пресс новой цензуры.

«Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена», — подчеркнули подписавшиеся под письмом деятели культуры, передает «Федеральное агенство новостей».

В поддержку «Матильды» выступили, в частности, режиссеры Андрей Смирнов, Павел Лунгин, Андрей Прошкин, Виталий Манский и др.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Кинематографисты заступились за фильм «Матильда»

Деятели искусства направили открытое письмо в защиту работы Алексея Учителя

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