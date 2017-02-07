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Медведев: РФ нужно выйти на темпы роста экономики выше среднемировых

Глава правительства потребовал обозначить набор средств и решений, которые позволят добиться этой цели

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России в ближайшие годы необходимо улучшить показатели экономического роста, чтобы они превысили среднемировые значения. Об этом глава российского правительства сообщил на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам предпринимателей Борисом Титовым.

Как сообщает ТАСС, уполномоченный по правам предпринимателей рассказал о готовящейся Столыпинским клубом стратегии роста, которая предусматривает превышение среднемировых показателей в ближайшие годы, а также удвоение ВВП РФ к 2035 году.

«Нам нужно не в перспективе до 2035 года, а гораздо раньше — в ближайшие годы — обозначить набор средств и решений, которые позволят нам выйти на темпы роста нашей экономики выше среднемировых», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что власти РФ исходят из того, что мировая экономика будет расти как минимум от 3 до 3,5%.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Медведев: РФ нужно выйти на темпы роста экономики выше среднемировых

Глава правительства потребовал обозначить набор средств и решений, которые позволят добиться этой цели

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