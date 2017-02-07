Думская оппозиция хочет встречаться с избирателями без разрешения

Оппозиционные думские фракции намерены бороться с законопроектом депутата Ирины Белых («Единая Россия»), который приравнивает встречи с избирателями к публичным мероприятиям и обязывает парламентариев уведомлять о них за семь дней. 7 февраля ЛДПР внесла в Госдуму альтернативный законопроект, регулирующий встречи депутатов с гражданами, а КПРФ собирается сформировать к инициативе единороссов негативное общественное мнение.

Законопроект, приравнивающий встречи с избирателями к публичным мероприятиям, 2 февраля в Госдуму внесла депутат от Москвы Ирина Белых. Она предлагает ввести норму, согласно которой проведение встреч депутатов «осуществляется в соответствии с законодательством РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Поправки для этого придется внести сразу в несколько федеральных законов — «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы», «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».



Предлагаемые Ириной Белых поправки автоматически обяжут организаторов согласовывать у властей свои встречи с избирателями. Схема действий будет такой же, как в случае проведения митингов и шествий. Уточняется, что уведомление нужно будет подавать за семь дней до мероприятия. Напомним, что для остальных видов массовых мероприятий установлены чуть большие сроки — о митинге необходимо сообщать за 10–15 дней до его проведения. В конце декабря 2016 года аналогичный законопроект был также внесен в Московскую городскую думу.



Инициатива Белых связана с тем, что в Москве и Санкт-Петербурге в формате встреч с избирателями проводились протестные акции. В частности, во время выборов в Госдуму этим активно пользовались кандидаты в депутаты от КПРФ и «Справедливой России». А 28 января в Санкт-Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Мероприятие не было согласовано с властями, поэтому организаторы использовали формат встречи избирателей с депутатами регионального ЗакСа.

7 февраля депутаты от ЛДПР Иван Лебедев, Сергей Иванов и Ярослав Нилов внесли в Госдуму свой законопроект, регулирующий встречи депутатов с гражданами. Члены партии также предлагают внести в ФЗ №54 «О собраниях» такой вид массового публичного мероприятия, как встреча депутата с избирателями. Но при этом настаивают на том, чтобы в ст. 7 прописать: уведомление при встрече депутата с гражданами не подается, так же как и при проведении одиночного пикета.



Депутаты КПРФ на заседании фракции обсуждали, как создать негативное общественное мнение по отношению к инициативе ЕР. Выступая перед коллегами, коммунист Валерий Рашкин заявил, что лидер партии Геннадий Зюганов просил «резко, жестко по этим вопросам давать комментарии, писать в соцсети, создавать общественное мнение по нетерпимости данного вопроса» и «недопущении принятия этого закона».



Дату рассмотрения законопроекта Ирины Белых в Думе пока не определили.