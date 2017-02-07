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Загоревшийся в Марий Эл теплоход «Князь Донской» тушили почти 5 часов

Тушение судна организовали через плавучую пожарную станцию завода

Загоревшийся в городе Звенигово Республики Марий Эл трехпалубный теплоход «Князь Донской» тушили почти пять часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 09:30 по местному времени. В ликвидации пожара участвовали два отделения пожарно-спасательной части. Тушение судна организовали через плавучую пожарную станцию завода.

Открытое возгорание удалось локализовать в 11:53, пожар полностью ликвидировали в 14:10. Общая площадь возгорания составила около 450 кв. м. Погибших и пострадавших нет. В ближайшее время специалистам предстоит установить, что стало причиной пожара, передает ИА «МариМедиа».

Напомним, ранее сообщалось, что в акватории судоремонтного завода загорелся теплоход. Судно затонуло в конце прошлого года до уровня второй палубы и село на грунт на глубине около 6 м. По факту затопления теплохода прокуратура инициировала проверку.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Загоревшийся в Марий Эл теплоход «Князь Донской» тушили почти 5 часов

Тушение судна организовали через плавучую пожарную станцию завода

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