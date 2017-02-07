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Власти Уфы планируют построить наземное метро

Для реализации проекта будут привлечены китайские инвесторы

Китайские инвесторы могут принять участие в создании так называемого наземного метро в Уфе. Проект предложили рассмотреть власти Башкирии на переговорах с представителями компании Chongqing Construction Engineering Group, передает «МедиаКорСеть».

Новая транспортная ветка будет соединять север и юг города, маршрут может протянуться от микрорайона Шакша до уфимского аэропорта. Предполагается, что движение скоростных трамваев будет осуществляться по специально построенным воздушным эстакадам. У Construction Engineering Group уже есть опыт строительства подобных объектов.

Решение об инвестициях будет принято в ближайшее время. 

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Власти Уфы планируют построить наземное метро

Для реализации проекта будут привлечены китайские инвесторы

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