Власти Уфы планируют построить наземное метро

Китайские инвесторы могут принять участие в создании так называемого наземного метро в Уфе. Проект предложили рассмотреть власти Башкирии на переговорах с представителями компании Chongqing Construction Engineering Group, передает «МедиаКорСеть».

Новая транспортная ветка будет соединять север и юг города, маршрут может протянуться от микрорайона Шакша до уфимского аэропорта. Предполагается, что движение скоростных трамваев будет осуществляться по специально построенным воздушным эстакадам. У Construction Engineering Group уже есть опыт строительства подобных объектов.

Решение об инвестициях будет принято в ближайшее время.