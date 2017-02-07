Ляшко лишили 10-летней американской визы

Разрешение на въезд в Штаты лидер Радикальной партии Украины получил всего месяц назад
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что США аннулировали его визу, которую он получил совсем недавно, буквально месяц назад.
«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я только получил перед Новым годом», — написал Ляшко в своем Facebook.
Он полагает, что это связано с его позицией относительно Донбасса и критикой нового Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).
«Гудбай, Америка! Приеду туда, когда украинцы выберут меня своим президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым не нужны визы и безвизовый режим, а работа и достойная жизнь», — написал Ляшко.