Ляшко лишили 10-летней американской визы

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что США аннулировали его визу, которую он получил совсем недавно, буквально месяц назад.



«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я только получил перед Новым годом», — написал Ляшко в своем Facebook.



Он полагает, что это связано с его позицией относительно Донбасса и критикой нового Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).



«Гудбай, Америка! Приеду туда, когда украинцы выберут меня своим президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым не нужны визы и безвизовый режим, а работа и достойная жизнь», — написал Ляшко.

